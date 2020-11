Calabria, Rizzotti (FI): da Morra parole raccapriccianti su Santelli e malati oncologici

“È passato poco più di un mese dalla scomparsa di una donna eccezionale, un politico di razza qual è stata Jole Santelli. Tutto ci saremmo aspettati tranne che da un parlamentare e per giunta presidente della commissione di cui Jole stessa è stata vice giungessero parole tanto raccapriccianti. Morra non ha solo offeso la memoria di Jole. Ha umiliato tutti i malati oncologici che lottano per una vita attiva, operosa e di speranza. Jole ha combattuto come loro e ce l’ha fatta finché il destino non ha deciso per lei. Morra dovrebbe trarre insegnamento da persone come Jole e come tutti i malati d’Italia che meritano di essere rappresentati da politici di ben altro calibro di quello di Morra. Se vuol salvare almeno la dignità delle istituzioni, Morra rassegni le dimissioni oggi stesso. A pretenderle dovrebbero essere il suo stesso partito e i suoi alleati”. Lo dichiara la vice presidente dei senatori di Forza Italia Maria Rizzotti

Mi piace: Mi piace Caricamento...