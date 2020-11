Calabria, Zangrillo (FI): parole di Morra su Santelli non meritano commenti solo non una immediata rimozione dall’incarico

“Le affermazioni del Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, nei confronti di Jole Santelli non meritano alcun commento. Mi aspetto, nel rispetto di tutti i calabresi e degli italiani che credono nello Stato,che chi ne ha facoltà si adoperi senza indugio per estromettere questo signore da ogni responsabilità istituzionale.l’Italia è un grande Paese e non merita di essere rappresentata da chi calpesta anche i più elementari valori umani”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte.

