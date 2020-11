Zangrillo (FI): nelle mie reminiscenze liceali di astronomia l’unica galassia che conosco è quella di Silvio Berlusconi

“Leggo sempre più divertito le ricostruzioni giornalistiche che riguardano il mio partito e ora anche me. Vedo affrescare costantemente dipinti completamente scollegati dal soggetto che ritraggono. Posso assicurare a La Stampa che nelle mie ‘reminiscenze liceali di astronomia’, l’unica galassia che conosco è quella di Silvio Berlusconi. Tutto il resto sono pure ricostruzioni di fantasia che non appartengono al sottoscritto”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo commentando i contenuti di una infografica pubblicata sul quotidiano La Stampa.

