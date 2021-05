Biletta (FI): approvato un documento dal Consiglio regionale piemontese che rimarca la centralità della Convenzione di Istanbul per contrastare le discriminazioni e le violenze di genere

“E’ stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale piemontese un ordine del giorno di Forza Italia che richiama la Turchia al rispetto della Convenzione di Istanbul. Si tratta di un documento che non si pone contro Ankara, ma che invece vuole invitare il presidente Erdogan a riportare il suo Paese nel solco della tradizione dello stato di diritto occidentale che identifica come imprescindibili la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere in ogni loro forma. Una tradizione che peraltro era stata appunto condivisa al momento della firma della Convenzione di Istanbul nel 2011 e disattesa solo nei mesi scorsi con un decreto che ritirava il Paese dall’accordo. Ci possono essere divergenze su tanti punti, non però sui diritti fondamentali e imprescindibili per ogni essere umano”. Ad affermarlo in una nota il vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Alessandra Biletta, prima firmataria del documento e i colleghi Graglia, Riva Vercellotti e Ruzzola. Il documento ora verrà trasmesso al Governo e al Parlamento italiano e all’ambasciata della Repubblica di Turchia in Italia.

