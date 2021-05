Funivia Stresa-Mottarone, Forza Italia Piemonte: vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti

“Ci stringiamo attorno alle famiglie colpite dalla tremenda tragedia avvenuta a Stresa. Ora aspettiamo le risultanze delle indagini che dovranno accertare come sia potuto avvenire questo incidente che speriamo siano rapide, anche se sappiamo che conoscere le ragioni del cedimento non potrà mai restituire ai propri cari le persone che abbiamo perso”. Ad affermarlo in una nota il coordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte Paolo Zangrillo, i vicecoordinatori regionali Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani, la commissaria azzurra e parlamentare del Vco Mirella Cristina e tutti i parlamentari piemontesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...