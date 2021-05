On. Roberto Pella (FI): “Giro d’Italia simbolo della ripartenza per italiani e città”

“Il Giro d’Italia in questi giorni, di città in città, é il simbolo della ripartenza del nostro Paese: migliaia gli italiani – famiglie, bambini e anziani, che tornano a popolare il percorso delle tappe e a incitare i ciclisti che attraversano bellissime città adorne e colorate di rosa. Una manifestazione sportiva, che si gode gratuitamente “sotto casa” all’aria aperta, da sempre simbolo del nostro Paese. Lo sport ha la capacità di far vivere straordinari momenti di comunità e di regalare felicità a partecipanti e spettatori: le istituzioni devono fare la propria parte, contribuendo alla sua valorizzazione e allo sviluppo del Giro d’Italia di ciclismo. Un doveroso ringraziamento al Direttore Mauro Vegni, al Vicedirettore Stefano Allocchio e al Direttore Generale RCS Sport Paolo Bellino che offrono ogni anno l’edizione più bella del Giro d’Italia agli occhi di spettatori di tutto il mondo”. Ad affermarlo l’On. Roberto Pella, Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia e Vicepresidente vicario ANCI.

