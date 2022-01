Bilancio, Pella (FI): “Mio Odg Legge di Bilancio accolto: ulteriori 905 milioni per rigenerazione urbana”

“Sono estremamente felice che il Governo abbia dato seguito all’ordine del giorno da me presentato e approvato in legge di bilancio lo scorso 30 dicembre, durante la cui discussione era stato assicurato il massimo impegno per trovare una soluzione su un tema di rilevanza strategica di prim’ordine.

Si tratterà di ulteriori 905 milioni che saranno stanziati a copertura di tutti i progetti presentati dai Comuni e ammessi in graduatoria, immediatamente cantierabili, includendo così anche i territori, prevalentemente situati nel nord del Paese, che erano stati inizialmente esclusi. Spero che al più presto il Governo individui la fonte di finanziamento di tali risorse in modo che il Parlamento possa approvare un emendamento all’interno del Decreto Milleproroghe o Sostegni ter, provvedimenti in fase di conversione in Commissione Bilancio.

Un risultato importante, ottenuto grazie a un lavoro di squadra condotto a tutti i livelli di governo e, in particolare, dal mio gruppo di Forza Italia, consapevole dell’importanza di sviluppare progetti in grado di stimolare l’economia locale e rigenerare le nostre comunità e le generazioni future”. Ad annunciarlo l’onorevole Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia a Montecitorio.