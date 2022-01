Pella (FI): “Riforma del fisco da sempre cavallo di battaglia Forza Italia”

“Da sempre Forza Italia rappresenta il partito politico che chiede la riforma fiscale per abbassare le tasse e diminuire sensibilmente la pressione fiscale su imprese e cittadini. La riforma presentata si basa su una no tax area fino 12mila euro di reddito, con progressive aliquote al 15%, 23% e 33% oltre i 65mila euro. Inoltre, bloccando le cartelle esattoriali fino alla fine del 2021, riteniamo necessario sostenere la ripresa all’indomani diana grave e profonda crisi sanitaria ed economica.

Meno tasse e più crescita non é solo uno slogan distintivo per Forza Italia, ma un progetto concreto che vogliamo portare a compimento nel Governo Draghi, definendolo proprio come ha fatto il Presidente Berlusconi “Next Generation Tax”. A questo si accompagna un categorico rifiuto rispetto a qualsiasi forma di patrimoniale o di ulteriore prelievo ai cittadini, come d’altronde ha voluto ribadire il Presidente del Consiglio”. Ad affermarlo Roberto Pella, deputato di Forza Italia, Capogruppo Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e Responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.