Mazzetti (FI): “Targa verde da estendere”

“Aziende fondamentali per transizione ecologica e digitalizzazione”

“Sempre più aziende adottano procedimenti e processi produttivi avanzati, responsabili verso l’ambiente e pienamente sicuri per il lavoratore. È la dimostrazione che le aziende italiane sanno adeguarsi alle sfide del momento, migliorando i macchinari, tecnologie produttive e prodotti. Le aziende che scelgono di investire in sostenibilità e digitalizzazione devono essere riconosciute e sostenute: per questo condivido e sostengo – ho presentato un emendamento per questo – l’estensione della Targa Verde, già in uso nel settore tessile, come chiesto da Assomac, una realtà di eccellenza che ho avuto l’onore di conoscere. Si tratta di una certificazione volontaria ma riconosciuta a livello internazionale, nei mercati dove le nostre filiere esportano. Ancora una volta, il cambiamento viene messo in pratica dai corpi più dinamici della nostra società, le aziende: la sfida del digitale e della sostenibilità si può vincere solo insieme agli imprenditori”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, membro dell’VIII Commissione Ambiente, in sostegno alla proposta di Assomac.