Benigni: “Costruire anche in Europa una solida maggioranza di centrodestra, composta da Popolari, Conservatori e Liberali”

“Costruire anche in Europa una solida maggioranza di centrodestra, composta da Popolari, Conservatori e Liberali: era il sogno del presidente Berlusconi, e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo impegnarci al massimo sin da ora, a pochi mesi dalle elezioni europee”. Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro. “Dobbiamo lavorare insieme ai nostri alleati – prosegue – per vincere con un programma comune che cambi finalmente l’Europa e la avvicini ai cittadini, difendendo gli interessi e le prerogative nazionali. Serve un approccio pragmatico, a partire dal tema dell’ambiente e della transizione ecologica, dove dobbiamo superare i ‘no’ ideologici e l’ambientalismo radicale, fino alla gestione dei flussi migratori, un problema di cui tutta l’Unione deve farsi carico. Forza Italia ha un ruolo centrale: è il perno della coalizione, e bene ha fatto il nostro coordinatore nazionale, Antonio Tajani, con l’autorevolezza e la credibilità che ha guadagnato in questi anni, a tracciare i confini chiari della futura coalizione che potrà governare l’Europa nei prossimi anni. Occorre uno sforzo da parte di tutti, a partire dagli attuali alleati al governo nazionale, per riportare l’Europa ad essere protagonista nel mondo: non dobbiamo però sconfinare negli estremismi anti-europeisti, che si sono dimostrati fallimentari e sono incompatibili con la famiglia del Partito Popolare Europeo. Insieme, uniti, possiamo farcela, vincere e arrivare ad una svolta fondamentale per il futuro dell’Unione Europea e gli equilibri internazionali”, conclude.

