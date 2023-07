Deborah Bergamini: “Partecipando all’incontro internazionale Woman Today il mio impegno per la parità di genere”

“Oggi ho avuto il piacere di partecipare all’incontro internazionale “Woman Today” come rappresentante legislativa. È stata un’opportunità unica per condividere il punto di vista del legislatore sulle questioni di parità di genere e riflettere su come possiamo fare la differenza nella nostra società.

Da quando ho iniziato il mio mandato parlamentare quindici anni fa, abbiamo assistito a molti progressi significativi verso la parità di genere. Abbiamo adottato leggi emblematiche, come la legge Golfo-Mosca, che mira ad aumentare la presenza delle donne nelle posizioni decisionali nelle imprese. Questa legge rappresenta un passo importante verso un futuro in cui le donne avranno le stesse opportunità degli uomini nel mondo del lavoro.

Inoltre, siamo fieri di aver ratificato la Convenzione di Istanbul, un impegno fondamentale per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Grazie a questo accordo internazionale, abbiamo rafforzato le protezioni e le tutele per le donne, lavorando per garantire loro una vita sicura e dignitosa.

Non possiamo dimenticare nemmeno l’introduzione del reato di stalking nel nostro sistema legale. Attraverso iniziative trasversali, siamo riusciti a fornire uno strumento legale per proteggere le donne da comportamenti invasivi e minacciosi. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo lottando per creare una società in cui le donne possano vivere senza paura e con piena autonomia.

Tuttavia, nonostante questi progressi, sappiamo che la strada verso la parità di genere è ancora lunga. Dobbiamo fare di più per metterci in linea con gli standard dell’Unione Europea e assicurarci che le leggi che abbiamo adottato vengano applicate efficacemente. È fondamentale che tutti noi, come società, ci impegniamo costantemente nella lotta per la parità di genere.

Ma la legge da sola non basta. Per creare un cambiamento duraturo, dobbiamo essere dei modelli per le generazioni future. Le bambine e le ragazze hanno bisogno di modelli femminili diversi e coraggiosi, che possano ispirarle a sognare in grande e a superare qualsiasi barriera di genere. Dobbiamo dimostrare loro che non ci sono limiti a ciò che possono raggiungere e che possono scegliere liberamente il proprio percorso di vita.”