PRATO – Cappelli (FI): “Le aperture fino a mezzanotte? Bene, ma manca una politica di valorizzazione del centro”

“I negozi del centro possono rimanere aperti fino a mezzanotte ogni giovedì di luglio e ciò sarebbe anche una scelta giusta, il problema è che manca tutto il contesto per attirare persone in centro”. Comincia così la riflessione di Francesco Cappelli, coordinatore comunale di Forza Italia Prato, che spiega: “Il Comune non sta dando ai commercianti alcun supporto: nessun evento di grido è in programma il giovedì, nessuna iniziativa che possa attirare gente in centro per aiutare i tanti negozianti che stanno affrontando, da soli, una crisi senza precedenti. Viene richiesto anzi, ai negozianti, di stare aperti fino a mezzanotte ogni giovedì, pagando anche straordinari ai dipendenti per le ore serali, ma senza alcun sostegno”. “Come se non bastasse – incalza Cappelli – si pensa a blindare il centro, rendendolo irraggiungibile, riuscendo al tempo stesso a scontentare residenti, commercianti, dipendenti degli esercizi commerciali e utenti stessi. Mi chiedo come sia possibile, non aver pensato, a un permesso di pubblica utilità, limitato al giovedì, per tutti i dipendenti e titolari di esercizi commerciali, in modo da dargli la possibilità di parcheggiare gratuitamente in centro e raggiungere il posto di lavoro in maniera agevole: in questo modo saremmo una città più viva e più accessibile”. “Il PD dimostra di essere completamente scollegato dalla realtà, incapace di leggere il momento, di capire e anticipare i bisogni della collettività pratese”, conclude Cappelli.

