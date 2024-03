Apicoltura, Bergamini e Nevi: l’impegno FI per il sostegno al settore contro la concorrenza sleale

“Abbiamo partecipato questa mattina alla manifestazione degli apicoltori a Roma, in piazza Santi Apostoli, promossa dall’associazione apistica “Miele in cooperativa”. Mille tute gialle hanno protestato contro la concorrenza sleale del miele extra UE, in particolare quello cinese, non salubre né conforme agli standard qualitativi e di sicurezza alimentare”. Così in una nota l’on. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, e l’on. Raffaele Nevi, portavoce del partito azzurro e responsabile del dipartimento Agricoltura. “Abbiamo assunto un impegno concreto per intensificare la promozione del miele italiano – aggiungono – distinguendolo dai prodotti di importazione, soprattutto quelli provenienti dalla Cina. Abbiamo il dovere, infatti, di valorizzare e sostenere l’apicoltura nazionale, promuovendo la sua qualità e autenticità sul mercato”. “L’apicoltura – ha concluso Nevi – svolge un ruolo fondamentale per la protezione dell’ambiente, la conservazione della biodiversità e il sostegno all’agricoltura, contribuisce alla sopravvivenza delle api e per l’equilibrio degli ecosistemi. Per questo, mi impegno a creare un sotto dipartimento, all’interno del dipartimento Agricoltura, dedicato specificamente all’apicoltura, una struttura che avrà il compito di affrontare direttamente le questioni che interessano la categoria degli apicoltori, garantendo un supporto mirato e efficace per lo sviluppo del settore”.