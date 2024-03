Lavoro – Chiara Tenerini: “Biagi uomo del dialogo tra le parti sociali”

“22 anni fa veniva assassinato Marco Biagi, giurista, docente universitario e consulente del Ministero del Lavoro che messo la sua grande umanità, prima ancora che la sua straordinaria professionalità, al servizio del Paese. Vittima dell’odio ideologico e della cieca intolleranza, Biagi è stato un autentico innovatore. A lui dobbiamo un contributo estremamente prezioso per tradurre in proposte concrete le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Un riformista che rappresenta ancora oggi un esempio della capacità di mediazione e confronto per superare le contrapposizioni. Marco Biagi è l’uomo del dialogo tra le parti sociali che deve continuare a ispirare il nostro dibattito in nome del benessere collettivo”. Lo scrive la Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini.