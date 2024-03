Sicurezza, Marco Stella (FI): “Il Vigile di quartiere un fallimento totale per il Sindaco Nardella”

“Quello del vigile di quartiere è uno dei più grandi fallimenti della Giunta Nardella. Il sindaco, all’inizio del suo secondo mandato nel maggio 2019, annunciava trionfante anche sui social: ‘Arrivano a Firenze 110 nuovi vigili di quartiere assunti dal Comune. Aumentiamo il controllo e la sicurezza della città e diamo lavoro a tanti giovani. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto’. Da allora, ogni anno la situazione è peggiorata, sempre più zone della città sono in mano al crimine e alla violenza. Dove sono finiti questi vigili di quartiere? Nardella si prenda le sue responsabilità, invece di addossare le colpe al Governo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Firenze è al quinto posto in Italia nella classifica delle città più insicure. Il Comune è latitante, l’assessore alla Sicurezza è inesistente – sottolinea Stella -. Non è possibile andare avanti così. Vanno incrementati presidi e controlli della polizia municipale, che invece viene impiegata per fare multe a raffica. Santa Maria Novella, le Cascine, via Palazzuolo, e tutte le altre aree della città in cui si verificano e si ripetono gravi fatti di criminalità vanno guardate a vista. Fiorentini e turisti devono potersi sentire sicuri. Sul fronte della lotta al degrado e della sicurezza, le giunte a guida Pd e i dieci anni di amministrazione Nardella sono stati un fallimento totale, come è evidente che il loro occuparsi di questi temi proprio adesso è strumentale e finalizzato all’appuntamento elettorale di giugno”.