Antonio Tajani: “Più forza avrà il partito, più l’Italia conterà in Europa”

“Festeggiare 30 anni di una forza politica che per 30 anni rimane protagonista sul palcoscenico nazionale e internazionale vuol dire che è una forza politica che ha sostanza, contenuti e prospettive”. Si è espresso così Antonio Tajani a margine delle celebrazioni per i 30 anni di Forza Italia.“Siamo il perno dell’azione di governo. Siamo una grande forza in Europa, destinata a contare sempre di più”, ha rimarcato il vicepremier, che ha poi sottolineato: “Più forza avrà Forza Italia più conterà l’Italia in Europa”.In merito al ruolo della famiglia Berlusconi nel partito, Tajani ha proseguito: “La famiglia Berlusconi è a noi vicina”, ricordando l’impegno che Forza Italia ha assunto per raggiungere l’autonomia finanziaria.