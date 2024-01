Gianni Letta celebra i 30 anni di Forza Italia: Messaggio di continuità e esempio di impegno da parte della Famiglia Berlusconi

Durante la celebrazione dei 30 anni di Forza Italia a Roma, Gianni Letta ha trasmesso un messaggio di continuità a nome della famiglia Berlusconi. “I figli di Silvio Berlusconi mi hanno richiesto di essere qui per esprimere i loro saluti, la loro partecipazione convinta e il loro sostegno, seguendo la linea tracciata dal padre”, ha affermato Letta nell’apertura dell’evento.

Letta ha lodato la famiglia Berlusconi per il loro “comportamento esemplare”, evidenziando l’unità, la concordia e la premura dimostrate nei confronti di Marta Fascina, l’ultima compagna di Berlusconi, così come verso i collaboratori e le aziende. Ha sottolineato che questo atteggiamento si estende anche a Forza Italia, contribuendo a onorare il fondatore Silvio Berlusconi.

“Riteniamo che la discesa in campo di Silvio Berlusconi sia stata un’straordinaria avventura politica e umana, come sta emergendo ora in modo evidente”, ha aggiunto Letta. La festa dei 30 anni di Forza Italia è un’occasione per riflettere su questa straordinaria storia politica, rendendo omaggio al contributo della famiglia Berlusconi e alla loro dedizione al partito.