Bergamini-Stella (FI): “Sulla vicenda di Careggi, il governo deve tutelare i bambini e le loro famiglie”

“La transizione di genere nei minori: un processo complesso da affrontare con cura”

“Siamo perfettamente d’accordo con il sen. Gasparri sul fatto che non si tratti di vietare la somministrazione della triptorelina, ma di assicurarne l’uso in modo sicuro e responsabile. Le ispezioni richieste al ministero della Salute sono un passo importante per fare chiarezza sulla vicenda e per garantire che i bambini e le loro famiglie siano tutelati”. Lo affermano l’on. Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in relazione al Centro per la disforia di genere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, a Firenze.

“In particolare – aggiungono i due esponenti di FI – anche noi siamo a chiedere al ministro Schillaci di verificare se la somministrazione della triptorelina a bambini e adolescenti transgender sia effettuata da personale specializzato, in particolare da psicoterapeuti per l’infanzia. Inoltre, è importante verificare se la somministrazione del farmaco sia effettuata secondo le regole dell’Aifa e secondo il parere del Comitato nazionale di Bioetica. Aspettiamo i risultai dell’ispezione disposta dal ministero della Salute che dovrebbe concludersi entro 15 giorni”.