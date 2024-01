Ospedale Careggi di Firenze – Maurizio Gasparri: “Tutelare i bambini con procedure corrette”

“La vicenda dell’ospedale di Careggi e’ nata da un’inchiesta giornalistica. Dopo essere venuto a conoscenza che le procedure dell’ospedale di Firenze potrebbero non essere adeguate, ho presentato una interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci. Quello che ho chiesto e’ se questo processo venga assistito da un personale specializzato e, soprattutto, da psicoterapeuti per l’infanzia, visto che parliamo di bambini di dieci o undici anni, a cui viene somministrata la triptorelina, che sostanzialmente blocca la puberta’”. A dirlo e’ il presidente dei senatori FI, Maurizio Gasparri, a Mattino Cinque su Canale5. “Dobbiamo vedere – riprende – se questo farmaco viene somministrato secondo le regole dell’Aifa e secondo il parere del Comitato nazionale bioetico. Ha fatto bene quindi il ministero della Salute a disporre questa ispezione grazie alla quale apprendo che tra quindici giorni avremo una risposta. L’obiettivo – conclude Gasparri – non e’ vietare questo processo ma tutelare i bambini e le loro famiglie con procedure corrette. Chi parla di atteggiamenti persecutori del governo dice un falso e chi contesta, per ragioni ideologiche, un modo corretto di agire fa solo uno show politico”.