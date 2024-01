Disforia di genere, Stella (FI): “Chiedo audizione del Dg di Careggi ed équipe Crig in 3° Commissione Consiglio regionale”

“Chiediamo che il direttore generale di Careggi e l’équipe del Centro per la disforia di genere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria vengano sentiti in audizione nella Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana. Ora sono in corso gli audit gestiti dagli ispettori del Ministero della Salute, per valutare come avvengono i trattamenti per i piccoli pazienti che si sottopongono a terapie di transizione. Però riteniamo importante anche essere direttamente informati come Regione Toscana. Su un tema così delicato non possono esserci incertezze”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ieri ha presentato 15 interrogazioni e una mozione sulla vicenda.

“Le polemiche che il Pd sta facendo in queste ore sugli ispettori, sono ridicole e in malafede – accusa Stella -. Non c’è nessun ‘attacco della destra a Careggi’. C’è semplicemente la volontà di capire cosa sta avvenendo in quel centro, e di dissipare ogni dubbio. Vogliamo capire se sono stati valutati gli effetti a medio e lungo termine della triptorelina, farmaco antitumorale che riduce la produzione di ormoni e fa diminuire i livelli di testosterone nell’organismo portando alla sospensione dello sviluppo puberale, sul fisico dei piccoli pazienti; vogliamo sapere quante volte gli specialisti del Centro incontrano l’adolescente con i genitori prima della prescrizione del farmaco e dell’avvio del percorso di transizione. Sono temi delicati, in cui l’ideologia non deve trovare spazio”.