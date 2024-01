Mar Rosso: Erica Mazzetti (FI): “Giusto tutelare i nostri mercantili”

“È fondamentale tutelare le navi mercantili italiane ed europee perché sono vitali per gli approvvigionamenti e gli scambi: la missione nel Mar Rosso è una risposta concreta a un problema che sta diventando pressante per le nostre economie”. Questo il commento dell’On. Erica Mazzetti di Forza Italia, che prosegue: “Ancora una volta l’Italia, grazie al governo di Centrodestra e all’importante azione diplomatica portata avanti con autorevolezza dal Ministro Antonio Tajani, è protagonista attiva, cercando inoltre di allentare le tensioni geopolitiche di cui tutti i paesi europei e mediterranei stanno pagando un prezzo altissimo, puntando a un processo per la pace. È una partita delicata ma decisiva, in cui dobbiamo fare la nostra parte”. “Il nostro, che è un paese di trasformazione, ha in Suez un punto di passaggio quasi obbligato: transita circa il 40% dell’import-export italiano. Sono già forti le preoccupazioni per l’aumento generalizzato dei prezzi, che rischia di colpire anche un segmento strategico come quello degli appalti pubblici e contro il quale ho chiesto al Mit, già attivo, la creazione di un meccanismo di aggiornamento più rapido ed efficace”. “Queste crisi – conclude – rischiano di essere la nostra nuova normalità: dobbiamo, da un lato, andare nella direzione di una maggiore difesa comune europea, anche nello scenario del Mediterraneo allargato, dall’altro proteggere il nostro sistema con strumenti congrui”.