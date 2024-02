Animali – Firenze: “Ridurre la Tari per chi adotta cani e gatti dai canili”

Stella e Scavullo: “Istituire garante comunale e favorire animali da compagnia nelle Rsa”

“Ridurre la Tari per chi adotta cani e gatti da canili, istituire il garante comunale degli animali e favorire la presenza di animali da compagnia nelle Rsa”. Sono le tre proposte di Forza Italia presentate oggi in conferenza stampa da Forza Italia, alla presenza del candidato al Consiglio comunale Simone Scavullo e del coordinatore regionale Marco Stella, capogruppo all’Assemblea toscana. “Proponiamo la riduzione della Tari per chi adotta un cane o un gatto da una struttura riconosciuta – ha affermato Scavullo -. È doveroso che l’adozione sia consapevole, l’iniziativa ha come fine incentivare l’adozione di cani e gatti provenienti da canili comunali o rifugi convenzionati, e contrastare l’abbandono”.

Forza Italia propone anche di “istituire il garante degli animali, ossia – spiegano Stella e Scavullo – una figura atta a promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione; interagire costruttivamente con le associazioni attive nel campo della protezione degli animali e collaborare con i servizi veterinari al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli amici a quattro zampe. E vogliamo anche favorire l’inserimento di animali da compagnia nelle Rsa: sono ormai numerosi i riscontri dell’effetto benefico prodotto dalla presenza di animali in un contesto sanitario. L’introduzione di animali, soprattutto cani, in residenze per gli anziani ha dimostrato non solo di influire positivamente su alcuni parametri sociali individuali quali interazione e comunicazione, ma si è dimostrata efficace su parametri comportamentali riducendo l’agitazione, stimolando la creatività, la curiosità e la capacità d’osservazione e sull’affettività”.

“Gli animali vanno considerati esseri senzienti, provano sensazioni, hanno una loro intelligenza, provano dolore, sofferenza, felicità, tristezza – sottolinea Stella -. Con questa consapevolezza, Forza Italia si impegna affinché il benessere degli animali e la loro tutela siano parte integrante del programma politico sia in Regione che in Comune. In questi anni siamo stati all’avanguardia su questi temi: abbiamo presentato la mozione, approvata all’unanimità in Consiglio regionale, contro la detenzione dei cani alla catena; quella per favorire l’ingresso in tutti i negozi dei cani da allerta medica; abbiamo proposto di mettere gli animali da compagnia nello stato di famiglia, ma la proposta ci è stata bocciata dal Pd, e abbiamo presentato la pdl per istituire l’anagrafe felina obbligatoria”.