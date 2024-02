Maltempo in Toscana. Tenerini e Amato: “A Livorno enormi disagi, serve sindaco coi piedi per terra”

“L’ennesima ondata di maltempo che sta interessando la Toscana comporta, ancora una volta, enormi disagi a Livorno: in diverse zone della città si sono verificati allagamenti di strade, sottopassaggi e attività commerciali, frane e anche la caduta di alberi. L’intensità delle piogge, ormai sempre più frequenti, impone interventi urgenti e strutturali per la messa in sicurezza del territorio. L’Amministrazione invece latita, con Salvetti impegnato a organizzare la sfavillante ricandidatura invece di occuparsi dell’allerta meteo. A Livorno serve un sindaco con i piedi per terra, come Alessandro Guarducci, che conosca a fondo le problematiche della città e sappia farsene carico”. Lo dichiarano la deputata Chiara Tenerini, coordinatrice provinciale di Forza Italia Livorno, e Elisa Amato, coordinatrice comunale del partito azzurro.

“Il maltempo che colpisce Livorno in queste ore – aggiungono – causa pesanti disservizi per la viabilità, ma anche rischi per l’incolumità dei cittadini e danni importanti alle proprietà, all’insaputa del Comune che non registra particolari problemi. Ringraziamo le donne e gli uomini della Protezione civile, della Croce Rossa e delle Forze dell’ordine impegnati a lavorare per il territorio. È necessario un piano di interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, a partire dal drenaggio urbano aumentando le zone permeabili e la capacità di ritenzione del suolo. Serve inoltre un progetto di pulizia e di manutenzione periodica delle caditoie e dei tombini al fine di evitare che l’acqua non defluisca, come anche un intervento di riduzione dei tombamenti minori al fine di agevolare l’ispezione e la manutenzione dei sistemi drenanti: in tal modo si diminuirebbe il rischio e si aumenta la consapevolezza dei cittadini su eventuali emergenze. Livorno ha bisogno di un’Amministrazione efficiente e pragmatica, attenta a risolvere le criticità e in grado di programmare gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della città. Con Guarducci – concludono Tenerini e Amato – rimetteremo i cittadini al centro dell’azione politica”.