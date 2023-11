Alluvione Toscana, Stella (FI): “Chiudere i Consorzi di bonifica. A cosa servono…”

Firenze – “Le immagini drammatiche che arrivano dalla piana fiorentina, da Campi Bisenzio, da Prato ma anche da zone della provincia di Pistoia provocano in noi un grande dolore, ma allo stesso tempo una grande rabbia. Ogni volta che piove più del previsto, che si tratti di zone della Toscana interna o della Toscana costiera, fiumi e torrenti esondano, si portano via vite, distruggono case e aziende. A cosa servono, dunque, i Consorzi di Bonifica? Ci è stato detto che la loro opera è indispensabile per tenere puliti gli argini dei corsi d’acqua ed evitare le esondazioni, ma la realtà ci dice che non è così. La politica ha il dovere di fare questa riflessione”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“In Toscana i Consorzi sono 6, hanno più di 500 dipendenti e bilanci per 132 milioni di euro – ricorda Stella -. Noi siamo per la loro chiusura, e per riportare in capo alla Regione la gestione della tutela dell’assetto idrogeologico; lo avevamo chiesto alcuni anni fa in una mozione a mia firma, bocciata dal Pd. Sono anni che sentiamo la storiella del cambiamento climatico, ma serve solo a mascherare il fallimento politico della sinistra al governo della Toscana. Nella nostra regione, negli ultimi 6 anni sono esondati 42 tra fiumi e torrenti, e francamente non si capisce quale opera di pulizia e contenimento degli argini svolgano i consorzi di bonifica, se questi sono i risultati”