Maltempo: FI, grazie al Governo e a Tajani per l’attenzione e l’impegno per la Toscana

“Ringraziamo il Governo e in particolare il ministro Antonio Tajani per la vicinanza alla popolazione Toscana colpita dal maltempo e per aver risposto prontamente alla situazione drammatica che si sta verificando in Toscana in queste ore. La dichiarazione dello stato di emergenza e’ il segnale dell’attenzione e dell’operativita’ con le quali questo governo sta affrontando la situazione. Sono ore drammatiche, che stanno mettendo a dura prova la popolazione, agire tempestivamente e’ la risposta giusta ed il segnale di come il Governo sia vicino concretamente alla popolazione e non perda tempo”. Cosi’ in una nota congiunta le deputate toscane di Forza Italia Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini.