ZTL notturna Firenze, Stella (FI): “Anche locali del centro ottengano punteggi per spazi estivi, finora solo penalizzati”

Firenze, 15 luglio – “I locali aperti a Firenze per la stagione estiva portano a un aumento medio di circa 8mila posti a sedere, di media 16mila pasti e consumazioni in più ogni giorno. Però in centro c’è la ztl notturna, che penalizza i locali storici. Per questo chiediamo che venga data la possibilità anche ai locali del centro di lavorare, e di ottenere punteggi per la gestione degli spazi estivi, che vengono affidati quasi sempre agli stessi gestori”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“La ztl notturna sta portando a un tracollo delle attività dei ristoranti in centro a Firenze. Nei primi sei mesi dell’anno – ricorda Stella – i ristoratori hanno perso mediamente metà fatturato rispetto al periodo pre-Covid; poi, con l’arrivo della ztl notturna estiva, se n’è andato un ulteriore 30% degli incassi, con perdite che ora sfiorano l’80%. La ztl notturna è un provvedimento ammazza-locali, chiediamo al sindaco Nardella di ritirarlo. E’ incomprensibile questa volontà della sinistra di colpire locali e ristoranti”.