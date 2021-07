Conte of Florence, Stella (FI): “Servono nuovi ammortizzatori sociali. Regione Toscana si attivi per promuovere cessione marchio a terzi”

Firenze, 14 luglio – “La Conte of Florence è un marchio simbolo della moda toscana, non può andare perduto, anche perché il fallimento dell’azienda porta con sé il licenziamento dei 50 dipendenti rimasti. Servono nuovi ammortizzatori sociali e, contemporaneamente, occorre che la Regione Toscana garantisca il suo impegno ad attivarsi per trovare un acquirente che siamo certi non mancherebbe, per rilevare un brand di qualità, fondato a Firenze nel 1952”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione in cui si chiede, tra le altre cose, “quali sono stati i motivi che hanno portato le due società industriali italiane del settore, che avevano manifestato interesse all’acquisto, a non procedere concretamente all’offerta”.

“Nel 2018 – ricorda Stella – il Tribunale di Lucca aveva concesso una prima proroga dell’esercizio provvisorio per riuscire ad ottenere un completo rilancio dell’attività aziendale, attraverso una eventuale cessione a terzi, ma i tentativi di cessione del marchio non sono andati a buon fine, nonostante sul mercato asiatico l’azienda stesse ottenendo buoni risultati commerciali. I dipendenti e i sindacati chiedono che si prosegua sul fronte della cessione del marchio a un’azienda del settore, e per questo anche noi chiediamo che la Regione si impegni su questo fronte, in un quadro di proroga degli ammortizzatori sociali per i 50 lavoratori”.