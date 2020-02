Virus, Varaldo (FI): “Fatto accaduto a Torino non razzismo ma misto paura-fake news”

“La mia vicinanza al Presidente Angelo Wu e a tutta la comunità italo-cinese della nostra città. Quanto accaduto a Torino (la ragazza fatta scendere dal bus perché cinese) non è razzismo ma un po’ di legittima paura condita con tante fake news. Paura che però non deve trasformarsi in isolamento e discriminazione. Non c’è emergenza, informiamoci e seguiamo le precise indicazioni del Ministero della Salute. Serve razionalità e serietà”.

Lo dichiara in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia a Torino e Consigliere Comunale a Chieri