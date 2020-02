Forza Italia: “Le piccole imprese muoiono, turismo strumento per risollevare l’economia”

“La situazione dei commercianti a Follonica sta diventando insostenibile”.

La denuncia arriva da Alfredo Gorelli, membro del coordinamento comunale di Forza Italia della Città del Golfo.

“Partite Iva, piccole imprese e artigiani sono sempre più in difficoltà – sottolinea Gorelli -: ogni giorno, infatti, assistiamo a chiusure di negozi e botteghe, nell’indifferenza più totale di chi fino a poco tempo fa ha amministrato questa città, senza cercare soluzioni o vie di sbocco. L’unica cosa che ho sentito dire da parte dell’amministrazione comunale è un laconico ‘Mi dispiace’ per queste cessate attività”.

“A onor del vero, ci sono anche cause esterne che alimentano questa situazione, come vendite on-line, la grande distribuzione, la burocrazia esasperata, ma tali fattori non possono essere presi come scusanti per non aver trovato soluzioni per superare queste difficoltà – continua l’esponente di Forza Italia -. La soluzione alla crisi sarebbe rappresentata dal turismo: se avessimo avuto amministrazioni locali lungimiranti e capaci di sviluppare questa industria del turismo, forse oggi Follonica non avrebbe patito la crisi che sta attanagliando i nostri commercianti e artigiani, con conseguenti chiusure e la perdita di posti di lavoro”.

“Ma gli elementi che mi lasciano più sconcertato sono l’inerzia e l’incapacità dimostrate dalla passata amministrazione comunale: in cinque anni è riuscita solamente a scrivere alcuni versi dei Nirvana sulla facciata dell’ex casello idraulico, a mettere tre panchine dotate di wi-fi in via Roma, ad iniziare una pista ciclopedonale in plastica riciclata e a realizzare dei murales dentro l’Ilva – continua Gorelli -. Ci vuole ben altro per attrarre il turismo a Follonica. Signor Benini, la ringrazio per aver menzionato le aree verdi della città, così maltenute, e aver citato che solo una città con il verde pubblico curato può aiutare il turismo: con queste parole, ha di fatto criticato l’amministrazione uscente per gli scarsi risultati ottenuti”.

“Dimenticavo: il sindaco della passata amministrazione era lei. Da parte di Forza Italia le idee per far ripatire il turismo ci sono e vorremmo condividerle con tutti i cittadini di Follonica in un incontro pubblico, per confrontarci e ascoltare nuove idee, pareri e critiche – termina Gorelli -. Vi posso garantire che le proposte sono tante, ma soprattutto realizzabili. Cari cittadini, a Follonica c’è bisogno del cambiamento, di nuova linfa per ridare splendore a questa città”.



Alfredo Gorelli, membro del coordinamento comunale di Forza Italia Follonica