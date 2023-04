Vigilanza Rai, Rosso (FI): grazie a Berlusconi e ai presidenti di Forza Italia al Senato e alla Camera per mia designazione a capogruppo in Commissione Bicamerale

“Ringrazio di vero cuore il presidente Silvio Berlusconi e i nostri capigruppo al Senato e al Capogruppo, Licia Ronzulli e Paolo Barelli, per avermi designato come capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bicamerale di Vigilanza RAI. Si tratta di un segnale di fiducia che mi impegnerò a non tradire. Come dico sempre, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo! E in questo momento storico c’è tanto da fare per migliorare il livello del servizio radiotelevisivo italiano”. Ad annunciarlo il senatore Roberto Rosso, da oggi capogruppo degli Azzurri in Commissione Parlamentare Bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...