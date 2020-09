Viareggio, Marchetti (FI): «All’Alberghiero senza cucine come sullo scaleo senza pioli che mancavano anche l’anno scorso»

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti (candidato capolista Forza Italia in provincia di Lucca alle elezioni regionali): «Qui il covid non c’entra, è che in un anno il Pd non ha risolto il problema»

«A seconda degli indirizzi di studio, andare all’Alberghiero senza avere cucine è come arrampicarsi sullo scaleo formativo senza pioli. E a Viareggio le cucine mancavano già l’anno scorso. Qui il covid non c’entra, c’entra un Pd che non si occupa dei problemi concreti e non sa risolverli, lasciando gli studenti sempre in condizione di precarietà»: parola del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista per Forza Italia nella provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali, che già negli anni passati ha sollevato il problema della mancanza di cucine nell’Alberghiero di Viareggio.

«Si va a supplicare spazi provvisori qui e là – attacca – senza riuscire a programmare interventi strutturali che diano all’Alberghiero quel che è dell’Alberghiero: spazi sala e cucina per la didattica di settore. Non è un concetto difficile. E qui il covid non c’entra. Anzi: per paradosso sei mesi di chiusura delle scuole potevano favorire interventi di strutturazione e allestimento di nuovi ambienti che già mancavano. Invece il Pd non ha mosso un mestolo per questi ragazzi e i lavori all’ex Colombo che cadeva a pezzi sono di nuovo rinviati».

«Questa criticità che doveva e poteva essere affrontata 10 mesi fa – conclude Marchetti – oggi invece amplifica i suoi effetti perché si incastona in un contesto di trasporti che mancano, cattedre vuote, misure di sicurezza anticontagio, lezioni a singhiozzo, aule e banchi insufficienti. Insufficiente vero, in pagella, al Pd regionale, provinciale e al governo col M5S. Solo Forza Italia e il centrodestra continuano a occuparsi del sistema scuola proponendo soluzioni a istituzioni sorde la cui guida va cambiata domenica e lunedì».