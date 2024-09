Viabilità, Buzzi Langhi (FI): i lavori di Strada Colla partiranno i primi di ottobre

“In queste ore ci siamo attivati con l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi per intervenire sulla strada che collega Alessandria a Valenza, Strada Colla. Sappiamo tutti che da mesi chi la percorre vive il disagio di un senso unico alternato che crea code e ritardi. Approfondendo la questione il nodo era che gli interventi da effettuare in loco erano di competenza doppia: Anas e l’azienda locale Amag Reti Idriche. Per questo, sollecitato dai cittadini, mi sono attivato con l’assessore Gabusi che ha ottenuto finalmente una risposta: Anas, che ringraziamo per aver deciso di intervenire, ha completato il progetto ed entro la prima decade di ottobre darà avvio al cantiere. A breve quindi dovrebbe essere risolta questa criticità, monitorerò insieme alla Giunta regionale che vengano rispettati i tempi in modo da garantire la fruibilità di un asse strategico per l’Alessandrino”. Ad annunciarlo Davide Buzzi Langhi, consigliere regionale alessandrino di Forza Italia in Piemonte.