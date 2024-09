Aggressione operatori sanitari 118 Asti, Biglia (FI): solidarietà al personale coinvolto. Urgente attuare misure a loro tutela

«L’ennesimo episodio di violenza nei confronti di operatori sanitari impone una riflessione seria e culturale. Chi lavora nella sanità lo fa spinto dalla passione di aiutare il prossimo e la sua professionalità va nella direzione di salvare vite e di confortare chi sta male. Qualsiasi atto violento e deliberato contro di loro è prima di tutto un atto criminale che non può essere tollerato. Dobbiamo agire prima di tutto sulla cultura del rispetto e tutelare chi cerca in tutti i modi di aiutarci. Solidarietà pertanto agli operatori del 118 di Asti è un doveroso ringraziamento per il loro operato“. Ad affermarlo la consigliera regionale astigiana di Forza Italia Debora Biglia.