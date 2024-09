Ue, Bergamini: “Riconoscimento a Italia e a credibilità Governo Meloni”

“L’indicazione di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue è un importante riconoscimento del peso italiano in campo comunitario e della credibilità conquistata dal governo Meloni. Quella di Fitto è una figura che ha raccolto fiducia anche al di fuori della propria famiglia comunitaria. Lo dimostra la presa di posizione del leader PPE Manfred Weber, che già nella gestazione della Commissione aveva espresso apprezzamento per il nome proposto dall’Italia. Una sintesi trasversale resa possibile anche dall’opera di mediazione di Antonio Tajani. Buon lavoro, quindi, a Fitto e a tutti gli altri componenti della Commissione. Hanno davanti il compito complesso, ma possibile, di ridare all’Ue una nuova prospettiva politica e decisionale con cui contare nel mondo”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.