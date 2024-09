SCUOLA, FAVA (FI): APERTO FINO AL 30 SETTEMBRE BANDO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA

«Ci sono ancora due settimane per aderire al bando ‘Interventi straordinari di edilizia scolastica – 2024’ da due milioni di euro che abbiamo messo a disposizione come Regione Piemonte. Il termine ultimo è infatti il prossimo 30 settembre». A ricordarlo il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava, presidente della Commissione Urbanistica.

Destinatari della misura sono i Comuni che potranno aderire per interventi sul proprio patrimonio edilizio scolastico con interventi non compresi nella programmazione regionale vigente al momento della presentazione della domanda; oppure per interventi già candidati ma non finanziati in precedenti bandi, nel caso in cui le condizioni di criticità dell’edificio si siano aggravate in modo tale da determinarne l’inagibilità successivamente all’inserimento nella programmazione.

«L’importo del progetto deve essere superiore a € 100.000 euro – precisa l’azzurro -. È ammessa peró la presentazione di richieste di contributo anche in assenza di un progetto di fattibilità tecnico economica. È invece richiesta la verifica di vulnerabilità sismica».