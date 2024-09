Buzzi Langhi (FI) in visita al Pronto Soccorso di Alessandria per portare solidarietà al personale medico

“L’ennesima aggressione di un infermiere nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio mi ha portato, insieme al segretario provinciale Ugo Cavallera, a far visita come Forza Italia al nostro nosocomio per portare solidarietà al personale”. Ad affermarlo il consigliere regionale alessandrino di Forza Italia Davide Buzzi Langhi che nel presidio è stato accolto dal dottor Riccardo Boverio, primario del Pronto Soccorso, e dal direttore Luciano Bernini.

“Siamo scossi dall’ennesimo fatto di cronaca che colpisce persone che prestano servizio nelle strutture sanitarie con professionalità e dedizione. La violenza, verbale e fisica, che sempre più spesso ricevono è inaccettabile e merita una risposta ferma da parte delle istituzioni. La Regione Piemonte si sta muovendo in questa direzione con l’assessore alla Sanità Riboldi e siamo convinti che si potrà far tornare la serenità tra il personale. Quel che è certo è che necessario anche intervenire sin dalle scuole per far comprendere il valore del lavoro che svolgono medici, infermieri, oss e operatori del comparto”.