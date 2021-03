Vercellotti (FI): QT Forza Italia per obbligo vaccinale personale sanitario

“Abbiamo presentato un question time per conoscere e stimolare una presa di posizione forte della Regione Piemonte sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario”. Ad annunciarlo il consigliere regionale di Forza Italia, Carlo Riva Vercellotti. “Il serrato dibattito nazionale e i fatti di cronaca mi hanno convinto a chiedere di conoscere dall’assessore le prossime mosse del Piemonte su questo spinoso tema. In particolare, se la Regione intende promuovere iniziative, anche d’intesa con altre Regioni, per far approvare quanto prima una legge statale che renda obbligatoria la vaccinazione per tutto il personale sanitario. In alternativa, se questo non avverrà, chiediamo se intende promuovere un’iniziativa legislativa regionale per limitare l’accesso ad alcuni reparti agli operatori sanitari non vaccinati contro il SARS-CoV-2, o comunque se siano state valutate azioni disciplinari-sanzionatorie nei confronti di quel personale che ha rifiutato di aderire alla campagna vaccinale e che continua a svolgere mansioni a stretto contatto con pazienti fragili. Ritengo fondamentale – Conclude Riva Vercellotti – che venga data immediata attuazione all’articolo 32 della nostra Costituzione nella tutela della salute come interesse della collettività, perché se è vero che la stragrande maggioranza del personale medico e infermieristico della nostra regione si è dimostrato responsabile ben sapendo che la sua missione è la cura e la protezione dei pazienti, non è tollerabile che ci sia ancora qualcuno che rifiuti il vaccino. Non sono d’accordo? Cambino lavoro.”

