Caselle, Forza Italia Torino: mantenere alta l’attenzione sul ruolo strategico dell’Aeroporto di Torino. La Regione con Gabusi una certezza su questo punto, Comune e Città Metropolitana no

Sono state accolte quest’oggi le comunicazioni sulle preoccupazioni esposte via media negli scorsi giorni riguardo alle politiche di collegamento nazionali di RFI con i principali aeroporti e l’esclusione dal piano nazionale di Caselle, come richiesto dalla prima firmataria della richiesta la Vice Capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech e dal capogruppo Raffaele Petrarulo. Scanderebech spiega: “L’attenzione va mantenuta costantemente alta sulle potenzialità e la centralità di Caselle. E’ nota la vicenda che ci ha portato a rinunciare a presidi low coast che potevano essere cruciali. La notizia che Caselle fosse stato nuovamente escluso dal piano nazionale strategico per la disattenzione della Città Metropolitana e dell’Amministrazione Appendino non era sicuramente edificante, per fortuna però la Regione Piemonte, con il nostro assessore ai trasporti Marco Gabusi, ha lavorato per porvi rimedio finanziando un collegamento diretto tra Porta Susa e Caselle che riporterà l’attenzione dovuta al nostro scalo e assicurando finalmente un aeroporto immediatamente accessibile come in tutte le città metropolitane degne di queste nome”.

Concludono Roberto Rosso vicecoordinatore regionale di Forza Italia, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio e parlamentare torinese e Marco Fontana commissario per gli azzurri a Torino: “Il Comune ha brillato in questi anni per l’assenza di una visione strategica per lo sviluppo della Città di Torino. L’aeroporto è fondamentale per la crescita degli interscambi con le altri grandi città d’Europa, la sensazione è che Appendino a Torino e M5s e Pd, da mesi alleati in città metropolitana, abbiano preferito non disturbare i manovratori così da lasciare che si potenziasse Malpensa a discapito di Caselle. Questo è un vulnus grave che va ricordato al momento della riconferma del Consiglio comunale”.