Urbanistica, Fava e Ruzzola (FI): approvata la legge che sblocca il recupero dei sottotetti in Piemonte

Mauro Fava, presidente della II Commissione che ha approvato la norma spiega: «Era necessario dare una risposta al territorio che era stato travolto da una sentenza che sopprimendo alcune parti di norma andava anche a cancellare degli strumenti come il recupero dei sottotetti e delle varianti essenziali che erano strumenti ormai assodati da decenni. Una situazione che aveva creato una vera e propria emergenza tra i professionisti. Sono estremamente soddisfatto che la II Commissione che presiedo sia riuscita a sbloccare questa situazione con la collaborazione di tutti i partiti».

«Abbiamo fortemente voluto e sostenuto con i consiglieri Beccaria, Biglia, Buzzi Langhi, Fava e Graglia un canale preferenziale per questa norma che di fatto fa rivivere le disposizioni che permettevano il recupero per i sottotetti e garantivano la possibilitá di approvare varianti essenziali in Piemonte. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale si era creato un vuoto normativo che siamo andati a colmare per dare una risposta ai cittadini, ai sindaci piemontesi e agli ordini professionali legati al mondo delle costruzioni» ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

Concludono gli azzurri: «Ringraziamo in particolare per la collaborazione l’assessore Gallo che si è subito reso disponibile con i suoi Uffici per trovare la migliore soluzione legislativa possibile e le opposizioni che hanno compreso la necessità di velocizzare l’approvazione della norma».