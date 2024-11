Fava (FI): apertura nuovo presidio rurale dei Vigili del Fuoco è vittoria di un territorio che fa squadra

«Esprimo la mia soddisfazione ed emozione per l’apertura del nuovo Presidio Rurale di Pont Canavese che avrà sede temporanea presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Cuorgnè. Sapete tutti quanto il Gruppo di Forza Italia si sia impegnato a sostegno delle forze dell’ordine e in particolare dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco, questo progetto è fondamentale sia per la salvaguardia dei boschi dagli incendi sia per gestire le eventuali emergenze» ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava, presidente della II Commissione.

«Se pensiamo ai tanti incendi che hanno colpito più volte il Parco del Gran Paradiso, Belmonte e le altre vallate, parliamo di un servizio indispensabile per tutto il Canavese. Ringrazio per il grande lavoro che svolgono ogni giorno i sindaci di Cuorgnè Giovanna Cresto e di Pont Canavese Paolo Coppo, il caporeparto dei vigili del fuoco di Ivrea, Lorenzo Garetto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Vincenzo Bennardo, in rappresentanza del Parco Gran Paradiso Bruno Bassano, Luca Sansoè per il distaccamento di Cuorgnè. Erano tutti presenti all’evento e sono parte attiva di questa importante vittoria del territorio» conclude l’azzurro.