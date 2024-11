Agricoltura, Ruzzola (FI): vicini a preoccupazioni Coldiretti

«Come Forza Italia siamo sicuramente vicini alle preoccupazioni espresse quest’oggi a Palazzo Lascaris dalla Coldiretti sull’aggiornamento del Piano della Qualità dell’aria». Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

Coldiretti chiede una revisione del Piano Stralcio Agricoltura e in particolare l’eliminazione della misura che dispone l’obbligo di copertura del cumulo in concimaia e di copertura dei cumuli stoccati nella fase di stoccaggio dei reflui palabili; un differimento dei termini per lo stoccaggio dei liquami, una semplificazione degli adempimenti in materia di controlli per quanto riguarda la fase di spandimento e l’attivazione immediata del meccanismo del semaforo per l’individuazione delle finestre per l’abbruciamento dei residui vegetali.

«Siamo certi insieme ai colleghi Beccaria, Biglia, Buzzi Langhi, Fava e Graglia che possa essere trovato un punto di contatto e di sintesi con gli agricoltori per non mettere in difficoltà un comparto che sta già affrontando in molti suoi segmenti dei problemi conseguenti ai danni da maltempo e da cambiamenti climatici oltre il rincaro dei costi conseguente alla crisi bellica». Conclude Ruzzola.