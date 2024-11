Buzzi Langhi (FI): a Spinetta episodio di bullismo riprovevole

“Non si può che esprimere disgusto e condanna per il riprovevole episodio di bullismo che ha visto protagonisti dei giovani nella scuola media Alfieri di Spinetta Marengo”. Ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi.

“Può anche essere il primo caso ma è doveroso comprendere le ragioni che hanno portato i responsabili a compiere un gesto simile. Imprescindibile sanzionare e colpire più duramente chi ha atteggiamenti da bullo o comunque ha comportamenti violenti in generale, ma se in una comunità come quella della nostra frazione si verifica un caso del genere dobbiamo interrogarci sul perchè, in modo da prevenire ulteriori casi. Come Forza Italia con il nostro gruppo di Azzurro Donna avevamo organizzato un evento proprio su questo tipo di fenomeni, per tenere alta l’attenzione, con un titolo che aveva richiamato molte persone ‘Io non bullo, ballo’. Anche come Giunta comunale, quando governavamo, avevamo avviato dei progetti nelle scuole per sensibilizzare per approfondire il tema del bullismo e cyberbullismo. Credo che non dobbiamo mai stancarci di parlare con i nostri ragazzi, insegnando loro la cultura del rispetto, dell’amicizia e della tolleranza. Una società sana parte da una gioventù sana e quindi confido che moltiplicheremo le iniziative al riguardo ad Alessandria come in tutta la Regione” conclude l’azzurro.