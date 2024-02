Una brevissima sintesi dell’intervento di oggi del Segretario Nazionale Antonio Tajani

Il primo messaggio da Marina e Pier Silvio Berlusconi

Dall’Eur, Antonio Tajani ha condiviso il primo messaggio ricevuto da Marina e Pier Silvio Berlusconi, augurando a tutti i presenti buon lavoro in vista delle prossime elezioni europee. Tajani ha sottolineato il continuo supporto della famiglia Berlusconi, rispettando i ruoli all’interno di Forza Italia.



Impegno per il rispetto delle regole e unione della classe dirigente nazionale

Nel suo discorso, ha dichiarato: “Non sarò mai Maradona, cercherò di coinvolgere il maggior numero di persone, contando molto sugli amministratori locali. Noi siamo il paese del diritto, sarò io il primo a rispettare le regole.” Ha inoltre enfatizzato la presenza di una classe dirigente nazionale capace di essere il punto di riferimento per guidare il paese.

Appello all’unità e crescita consolidata

“Non possiamo permetterci di avere un postificio, non possiamo dividerci per piccole questioni. Lo dobbiamo per rispetto a Berlusconi,” ha sottolineato Tajani, esortando all’unità e respingendo divisioni per interessi particolari. Ha evidenziato la crescita consolidata di consensi verso Forza Italia, sottolineando un consenso che va oltre le vicende del momento.

Focus sulla situazione finanziaria e ringraziamento a Roscioli

Dal palco di Forza Italia, Tajani ha annunciato che la situazione finanziaria del partito sta migliorando, con contributi spontanei in aumento. Ha ringraziato il tesoriere del partito, Fabio Roscioli, per aver messo a posto i conti.

Conclusioni del congresso e appello all’identità

Il congresso si è chiuso con un bagno di folla per Antonio Tajani, abbracciato dai suoi vice sul palco. Tajani ha concluso il suo intervento ribadendo la lealtà verso gli alleati ma affermando con fermezza che Forza Italia non rinuncerà mai alla propria identità.

ProspettivefFuture: Europee e Stati Generali dell’economia

Guardando al futuro, Tajani ha sottolineato l’importanza della formazione delle liste per il successo alle elezioni europee. Ha annunciato l’organizzazione degli Stati Generali dell’Economia a Milano, invitando alla collaborazione e ribadendo l’impegno per la riduzione delle tasse.

In chiusura ha affermato: “Siamo leali con gli alleati ma nessuno può dirci di rinunciare alla nostra identità. Noi andiamo avanti.”