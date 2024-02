Bagno di folla per Antonio Tajani, al termine del congresso di Forza Italia che lo ha eletto segretario per acclamazione. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha ricevuto l’abbraccio dei suoi quattro vice (Bergamini, Cirio, Occhiuto e Benigni) sul palco della kermesse, dove ha chiamato a raccolta gli altri dirigenti azzurri, dai ministri ai capigruppo. Poi Tajani è sceso in platea per salutare i delegati arrivati da tutta Italia: tra selfie e strette di mano, nella grande sala del Palazzo dei congressi sono risuonate le note di celebri hit della musica italiana, da ‘Il cielo è sempre più blu’ a ‘Felicità’.