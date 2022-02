Truffa RdC, Zangrillo (FI): prova di una norma nata male

“La truffa milionaria scoperta a Torino grazie al lavoro encomiabile della Polizia municipale locale dimostra a chi nutrisse ancora dubbi al riguardo, come la norma che ha istituito il reddito di cittadinanza sia nata male e continui a costituire un vulnus per lo Stato. Mafiosi, ex brigatisti, ora una rete di criminali, chiunque può accedere, senza averne diritto, a questa misura per la pervicace incapacità del Movimento cinque Stelle di sedersi ad un tavolo è ammettere che questa azione non funziona. E’ indispensabile mettere mano a questa norma per evitare la sottrazione di risorse indispensabili per creare nuovi posti di lavoro. Ogni euro sottratto per una legge ideologica mal scritta, è un euro sottratto al Paese che potrebbe invece essere destinato a rimettere in moto il Paese. Se non fosse stato per il lavoro della polizia municipale avrebbe potuto raggiungere soglie ancora più indecenti. Lancio un appello al ministro del Lavoro per riprendere in mano il dossier e intervenire ad una modifica radicale di questo istituto“. A denunciarlo Paolo Zangrillo, onorevole di Forza Italia e capogruppo degli Azzurri in Commissione Lavoro, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

