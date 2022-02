Frana Quincinetto, Ruzzola (FI): ottenuto l’impegno della Regione Piemonte a porre al Ministero l’istanza per la realizzazione di un nuovo viadotto

“Quest’oggi ho ottenuto l’impegnò dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Marco Gabusi di prendere in mano l’annoso dossier del ponte di Quincinetto. Purtroppo la mancata manutenzione della struttura ha portato alla sua compromissione e a una riduzione della sua portata. E’ evidente quindi la preoccupazione del territorio, evidenziata negli anni dal sindaco Angelo Canale Clapetto, che laddove venisse a paralizzarsi il tratto autostradale a causa di una frana che aveva già portato alla chiusura della direttrice. Il ponte, utilizzabile solo in modo ridotto, non permetterebbe un deflusso del traffico adatto a sopperire ad un tratto di viabilità che ha carattere non solo locale ma anche extraregionale e internazionale. Ho chiesto alla Regione Piemonte di assumere il ruolo di cabina di regia per risolvere le criticità legate alla manutenzione del ponte. L’assessore Gabusi si è detto disponibile ad andare oltre, assicurando che presenterà al ministero dei Trasporti come prioritario la realizzazione di un nuovo viadotto a Quincinetto confacente alla strategicità dell’asse stradale per l’economia piemontese. Ha peraltro prospettato come vi siano diverse possibilità di finanziamento, una tra queste è un ormai prossimo decreto per la realizzazione di nuovi ponti e viadotti”. Ad annunciarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

