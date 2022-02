Ruzzola (FI): soddisfazione per la riconferma dell’Ufficio di Presidenza e in particolare del nostro vicepresidente Franco Graglia

“Esprimo la mia personale soddisfazione e quella di tutto il nostro Gruppo consiliare per la riconferma dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale e in particolare per la rielezione del nostro consigliere Franco Graglia quale vicepresidente del Consiglio. È stato premiato il senso delle Istituzioni, la vivacitá e il fermento di iniziative promosse nonostante l’emergenza pandemica, l’attenzione verso tutti gli Enti e le associazioni, in particolare quelli più piccoli e spesso dimenticati e infine lo spirito di servizio garantito a tutti i piemontesi. Ora il Piemonte vede rigarantita la piena agibilità istituzionale rallentata da troppe discussioni ed eccessivi personalismi”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola, la vicecapogruppo azzurra Alessandra Biletta.

