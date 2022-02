Porchietto (FI): intervento forte Governo, mettere carte in tavola

”Abbiamo un Governo che ha sempre mostrato il giusto senso della priorità rispetto all’automotive: è arrivato il momento di mettere le carte in tavola, dando un segnale forte al settore e ai grandi player internazionali che ci guardano in attesa di capire se confermare o meno i loro investimenti”. Lo afferma il vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto, in una nota. ”L’appello di Federmeccanica Fim Fiom e Uilm al premier e al Governo sono un’ulteriore conferma dell’urgenza di dare risposte concrete ad un settore strategico che si sta giocando l’esistenza futura”, sottolinea.

Secondo Porchietto occorre ”coinvolgere tutti gli attori del settore ed il Parlamento per velocizzare la costruzione di una strategia industriale che chiaramente non può essere fondata unicamente sugli incentivi all’acquisto, ma che deve partire da essi. Tutti i nostri principali competitors a livello europeo e mondiale si stanno muovendo in questa direzione e ormai da tempo hanno stanziato ingenti risorse per rilanciarsi con una politica industriale di prospettiva. L’Italia, che aveva saputo essere un precursore a cavallo dei due secoli, oggi arranca e se continuerà a rinviare le decisioni rischierà di rimanere definitivamente indietro”, conclude. (Sec-Mis/Adnkronos)