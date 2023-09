Treno investe operai, Zangrillo (FI): “Profondo cordoglio. Fare luce al più presto su dinamica”

«Sono profondamente addolorato per la morte dei cinque operai che questa notte sono stati travolti da un treno, nel torinese, mentre erano al lavoro lungo la ferrovia. Alle loro famiglie, ai loro cari, e ai colleghi esprimo il mio sincero cordoglio. La sicurezza sul lavoro è un valore universale, un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno, a tutti i livelli. Auspico che le autorità competenti facciano al più presto luce su quanto accaduto». Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.