Azzurro Donna Toscana: Mazzetti e Bergamini donne di spessore, soddisfazione per queste nomine

La coordinatrice di Azzurro Donna Toscana Rita Pieri e Marianna Baldi, coordinatrice Provinciale Azzurro Donna Prato, esprimono “grande soddisfazione per le nomine effettuate dal Ministro Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio – qui in veste di coordinatore nazionale di Forza Italia – delle Onorevoli di Forza Italia Erica Mazzetti, come responsabile nazionale del dipartimento Lavori Pubblici, e Deborah Bergamini per il dipartimento Esteri”. “Ancora una volta, Forza Italia – proseguono Pieri e Baldi – conferma di essere un partito in cui militano tante donne, tutte di alto spessore, donne che, a vario titolo, con varie funzioni e specializzazioni, sono al servizio con dedizione, esperienza, impegno e professionalità del nostro Paese”.